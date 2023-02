Sicurezza idraulica, via ai lavori in zona Borri Casciani e Forciano

Sicurezza idraulica dei Borri Casciani e di Forciano: la ‘macchina’ si muove. Sono cominciate le operazioni preliminari ai lavori di messa in sicurezza del torrente Casciani, che scorre tra Gambassi Terme e San Gimignano (affluente di sinistra dell’Elsa) ma che - quando è in piena - fa sentire i suoi effetti nefasti proprio alla periferia di Certaldo. Per la precisione, sono ai blocchi di partenza le necessarie indagini archeologiche propedeutiche a qualsiasi grande opera pubblica. Cartina di tornasole, dunque, per stabilire l’imminenza dei cantieri. L’intervento è localizzato a Badia a Elmi. Come già spiegato in sede di progetto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, presieduto da Marco Bottino, verranno utilizzati fondi della Protezione Civile: "Saranno attuate migliorie al Borro Casciani che qui ha argini che vengono spesso sormontati con le piene più importanti creando non pochi disagi alla vicina zona artigianale a confine con il comune di Gambassi Terme; l’obiettivo dell’intervento progettato dal Consorzio di Bonifica è quello di rendere più sicura l’area produttiva senza però andare a rialzare la quota arginale evitando di aggravare il rischio idraulico per le zone limitrofe ma piuttosto creando una nuova linea difensiva che riduca la frequenza degli allagamenti". Sono a disposizione i finanziamenti per 780mila euro: si punta a concludere i lavori entro il 2023. Lavori, insomma ,particolarmente importanti e attesi da tempo.

Andrea Ciappi