"Siamo state epurate senza sapere perché Abbadessa via per tre anni e priora a Bose"

Questa "è una epurazione senza motivi ufficiali: vogliamo solo capire di cosa siamo accusate", "non vi sono affatto atteggiamenti disallineati ma piuttosto vi è legittimo esercizio dei diritti che lo stesso diritto canonico riconosce". Lo scrivono in un comunicato all’Ansa le 13 suore benedettine del monastero di clausura di Pienza dopo la diffida formale della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza nei loro confronti, accusandole di "comportamenti disallineati con la loro scelta di vita". Le suore, che avevano espresso critiche su alcuni provvedimenti decisi per loro dalla Santa Sede, fra cui il trasferimento della madre superiora Diletta Forti, oggi scrivono che "la professione religiosa perpetua non priva chi la emette né della voce né della ragione" e che "l’obbedienza è un ossequio dell’intelletto e della volontà ai comandi legittimi e secondo giustizia, non cieca e supina subordinazione a comandi arbitrari". "In pratica - affermano - siamo state oggetto di provvedimenti che si traducono in una punizione senza che ci sia spiegato qual è il comportamento per cui saremmo state sanzionate. Non è indicata quale legge avremmo violato e nemmeno è indicato un comportamento contrario alla legge canonica: nei decreti non c’è nulla. Se si considera che le punizioni sono severe perché comportano l’allontanamento...