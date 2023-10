Si sono ritrovati i ragazzi del 1963. Una felice conviviale a Bocca d’Ersa

Si sono ritrovati in un noto locale i componenti della classe 1963 che frequentavano la terza B della scuola media Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi nel 1976-77. Un felice momento conviviale da parte degli alunni di ieri, non nuovi in verità a organizzare eventi all’insegna dell’amarcord tra aneddoti del periodo trascorso in aula e immagini di un tempo relative anche a gite scolastiche. Non è mancata naturalmente la foto di gruppo (nella foto), al termine del festoso incontro, nelle sale di Bocca d’Ersa. Ecco i protagonisti, oggi sessantenni, della simpatica rimpatriata, voluta a distanza di 46 anni dagli esami per la licenza media: Roberta Montagnani, Silvano Martini, Angela Lorenzo, Stefano Nencioni, Antonella Mezzedimi, Anna Materozzi, Simone Mucciarelli, Giovanna Giovannini, Maurizio Panciatici, Gloria Lazzerini, Antonio Nardi, Riccardo Ninci, Liliana Losi, Roberto Paolini, oltre a Simona Migliorini, Mauro Mugnaini, Massimo Bucciarelli.