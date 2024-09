Si ribalta con l’Ape Car. Paura per un 89enne soccorso dai pompieri

Grande spavento per un anziano che ieri poco prima delle 13 si è ribaltato con la sua Ape car a Sinalunga, in località Le Persie, non molto distante dal comando della polizia municipale. L’uomo avrebbe affrontato la rotonda in modo forse un pizzico veloce, per questa ragione si è ribaltato.

Sul posto è arrivato il 118,

la Misericordia di Rapolano

che ha preso in consegna il paziente, portandolo all’ospedale di Nottola in codice 2. I vigili del fuoco

del distaccamento di Montepulciano sono andati

sul luogo dell’incidente, unitamente alla Municipale che ha svolto i rilievi. Le condizioni dell’89enne non sono apparse gravi.