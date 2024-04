Si piantano 11 alberi. Uno per ogni nato

Verrà anticipata ad oggi alle 9,30, a Castiglione d’Orcia, la "Festa della Terra", alla quale ha aderito l’assessorato alla Cultura guidato da Alice Rossi. Saranno piantumati 11 alberi, (uno per ogni anno, dal 2003 al 2023) "dedicati" ai nati in questo lasso di tempo. Ad ogni albero sarà abbinata una targa, recante una frase che personaggi illustri hanno dedicato alla terra, alla natura ed al rispetto che dobbiamo nutrire verso flora, fauna, ambiente. Ernest Hemingway, Mahtma Gandhi, Dalai Lama, Papa Francesco, Albert Einstein, Alda Merini, Anton Cechov, Confucio, Chieff Seattle, Rachel Carson ed il barone Robert Baden-Powel sono – in ordine sparso – gli autori dei testi che accompagneranno la crescita delle piante ed offriranno occasione per meditare. La piantumazione avverrà nei pressi del ristrutturato plesso scolastico in via della Buca. Presenti gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori.

Dan. Pal.