Si incolla all’asfalto per protesta. Un 54enne senza fissa dimora ‘liberato’ dai professionisti dell’Asl

Per protesta utilizza una super colla e si attacca all’asfalto. È quanto accaduto ieri mattina a Colle. Durante i normali controlli sul territorio effettuati dalla polizia municipale in coordinamento con il comando dei carabinieri è sato identificato un uomo che per protesta ha utilizzato dell’attak per incollarsi alla pavimentazione. Nella parte bassa della città durante il consueto mercato settimanale un comunitario di 54 anni con alcuni cani al guinzaglio si trovava nei pressi dell’incrocio tra via Mazzini e via dei Fossi vicinissimo quindi a Piazza Arnolfo. Alcuni cittadini si sono imbattuti nell’individuo che stava avendo degli atteggiamenti che sembrerebbero essere risultati molesti, inoltre, ai più stava chiedendo l’elemosina, sembrerebbe, in modo insistente come riportato da alcuni presenti al mercato. Gli avventori del mercato hanno così richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, segnalando quanto stava accadendo in pieno centro. In un primo momento la polizia municipale di Colle ed anche i carabinieri della stazione colligiana sono intervenuti per richiedere all’uomo di allontanarsi, dandogli, però, il tempo necessario per potersi spostare. In evidente stato di agitazione l’uomo non ha, però, ascoltato le richieste degli agenti. Ha deciso di rimanere proprio in quella zona continuando nella sua ‘attività’. Le forze dell’ordine sono così dovute intervenire nuovamente ed anche in modo più deciso, facendo ancora la richiesta di spostarsi da quello specifico luogo.

L’uomo per protesta, così come descritto dalle forze dell’ordine, ha optato per utilizzare un tubetto di super colla che era in suo possesso ed attaccare le sue mani direttamente all’asfalto. Sono dovuti intervenire i professionisti dell’Asl per riuscire a staccare i palmi delle mani dell’uomo dall’asfalto per poi trasportarlo al pronto soccorso di Campostaggia, per accertamenti e la verifica delle sue condizioni. Come risulta dalle prime verifiche e controlli delle forze dell’ordine l’uomo risulterebbe essere senza fissa dimora, ma proveniente dalla zona di Empoli, sono, comunque in corso ulteriori riscontri. Per la gestione dei cani è intervenuta anche una locale associazione.

Lodovico Andreucci