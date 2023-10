Si accampano negli Horti Leonini. Il sindaco: "Saranno multati"

di Massimo Cherubini

Prima un bel bagno, vietato, nello specchio d’acqua di "Fonte alla Vena", che si trova poco prima del centro abitato, poi hanno sistemato una tenda in mezzo al bel giardino degli Horti Leonini di San Quirico. Protagonisti due giovani ciclisti svizzeri che forse pensavano che in Italia si potesse fare tutto ciò che si vuole. E’ stato il sindaco Danilo Maramai, avvisato per primo, a recarsi agli Horti dove ha trovato i protagonisti della malefatta. "Quando ho visto quella tenda piazzata in mezzo al giardino ho perso – dice il sindaco- il lume della ragione. Ho redarguito pesantemente i due che hanno cercato di spiegarsi, di far capire che volevano solo far asciugare la tenda. A me non pareva proprio questa l’intenzione. Per giungere in mezzo al giardino hanno violato anche il divieto d’accesso, determinato anche da una sbarra, nel viale centrale. Ho chiamato gli agenti della Municipale, i carabinieri che hanno proceduto alla identificazione dei due giovani. Nessuna denuncia, perché non è stato commesso alcun reato. Ma delle infrazioni al regolamento comunale sono state commesse. Perciò i due verranno sanzionati. La mia reazione è stata dura perché in quell’atto ho visto una mancanza di rispetto per tutta la cittadinanza orgogliosa dello splendido giardino pubblico". Un giardino splendido, realizzato negli antichi baluardi di San Quirico, mantenuto con rigorosa cura. Tutte cose sconosciute ai due giovani svizzeri che, di certo, non si sono comportati da....svizzeri.