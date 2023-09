Sfilata Fashion in Rosa, un pomeriggio di solidarietà a favore della Lilt

Stanno diventando delle illuminate abitudini le sfilate organizzate da Teo De Bonis e Emanuela Vigni al Bastione San Domenico alla Fortezza Medicea. Così sarà per la ’Sfilata Fashion in Rosa’ (ore 18 del 1 ottobre), per un proficuo pomeriggio di solidarietà a favore della Lilt. Ma è lo stesso Teo che ci spiega il senso di questo evento: "Un pomeriggio di moda e spettacolo in Fortezza – dice Teo De Bonis – dopo i successi di un Fantino da sogno e Sfilata amarcord, questa volta sarà un pomeriggio dedicato alla Lilt, la Lega Italiana per lo lotta contro i tumori di Siena. Devo dire – prosegue l’ideatore – che Luigi Gualtieri e Gaia Tancredi della Lega hanno sposato con entusiasmo questa idea di far sfilare dodici bellissime donne con percorso oncologico. Un bel pomeriggio che vedrà anche tra gli ospiti la splendida cantante Moka e durante la serata anche il dottor Andrea Stella. Tutti quelli che avranno prenotato lo spettacolo potranno gustarsi un aperitivo organizzato dallo staff Siena Summer festival".

Quindi un evento ricco di sorprese? "Si, ci sono tutti gli ingredienti per un altro grande successo! Vorrei mettere in evidenza – conclude Teo – che dietro a tutte queste serate c’è un grande lavoro di organizzazione, dagli sponsor alle prove con le modelle, tutto per raggiungere il duplice scopo di divertire e sostenere i progetti della Lilt".

Dobbiamo aggiungere che, oltre alle prenotazioni dei tavoli, sarà possibile assistere a tutta la serata anche in piedi, visto che l’accesso al Bastione San Domenico sarà completamente libero. Instancabile il lavoro della coppia De Bonis-Vigni, con protagoniste modelle davvero speciali che presenteranno le collezioni autunno-inverno. E la città continua la sua voglia di solidarietà con uno slancio che ben conosciamo.

Massimo Biliorsi