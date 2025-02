Sezione Territoriale contro il lavoro nero

"Anche in provincia di Siena esistono fenomeni di sfruttamento lavorativo e irregolarità in agricoltura, non possiamo più rimandare un confronto tra sindacati, parti datoriali e Istituzioni coinvolte – dichiarano i Segretari provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil – pertanto abbiamo richiesto alla Prefettura e alla Direzione provinciale Inps di Siena di istituire la Sezione Territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità e la convocazione della riunione di insediamento".

Le Sezioni Territoriali sono composte da istituzioni, parti sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro e possono promuovere iniziative locali in materia di contrasto al lavoro sommerso. "Nel nostro territorio la cabina di regia istituzionale serve – spiegano Gabriele Coppi, Andrea Biagianti e Simone Scarpellini – per definire un luogo di confronto permanente. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura spesso riguardano soggetti e aziende fornitrici di manodopera".