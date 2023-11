Servizio dimissioni. L’ospedale di Sassari in visita alle Scotte

L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha fatto visita alle Scotte, soffermandosi sul servizio della Discharge Room, servizio per i pazienti in dimissione dall’ospedale ripartito dopo la sospensione per il Covid, con la riorganizzazione e il riallestimento degli spazi dell’ex Pronto Soccorso, al lotto 1 piano 0. L’Aou Senese era stata la prima azienda toscana ad attivare la Discharge Room nel 2009, a seguito di una delibera regionale. Il servizio dell’AouSenese è stato illustrato dalla direttrice del Dipartimento Professioni infermieristiche ed ostetriche Maria Serena Beccaluva.