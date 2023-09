Servizio civile 39 posti disponibili nella sanità digitale

C’è ancora tempo per presentare le domande per il bando del Servizio civile universale digitale dell’Asl Toscana Sud Est, ’Digitali si diventa’, in scadenza il 28 settembre. Il progetto è dedicato ai giovani e 39 sono i posti disponibili in varie sedi delle tre province della Asl. I volontari svolgeranno il ruolo di facilitatori digitali e avranno il compito di incrementare l’autonomia digitale degli utenti con lo scopo di snellire il percorso di presa in carico. Al termine del servizio sarà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite da parte dell’ente certificatore ARTI.