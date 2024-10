Serra (Gd) e Iantorno per Salluce

Si accende la corsa alla segreteria comunale del Pd. Dopo l’annuncio della possibile candidatura di Simone Vigni, arriva il sostegno a Rossana Salluce da Fiorino Iantorno e Eleonora Serra, responsabile dei Giovani democratici. "Il lavoro prezioso che in questi mesi abbiamo svolto – dice Serra – deve adesso rafforzarsi attraverso uno slancio differente. Uno sguardo nuovo, fresco e attento come sa essere quello di Rossana Salluce".

Di seguito la lettera in redazione di Fiorino Iantorno: "Con un gruppo di uomini e donne, con l’idea forte che la Politica è servizio, all’indomani della seconda sconfitta elettorale del Pd comunale e sulla spinta della energia rinnovatrice di Elly Schlein, abbiamo sentito il dovere, prima ancora che la necessità, di dare il nostro contributo. Abbiamo scelto di farlo all’interno del Pd per portare idee, energie e per cercare di valorizzare il buono che il partito ha in sé e aiutare a superare vecchie correnti e modi obsoleti di fare e di pensare la politica. Sulla nostra strada abbiamo incontrato e lavorato con Marco Sarracino con cui condividiamo le analisi e le ottime cose che sta facendo per portare il Pd cittadino a una nuova stagione. Siena ha bisogno di costruire un nuovo Pd inclusivo e aperto, che si sintonizzi sui problemi dei cittadini e delle cittadine senesi che fanno fatica a vivere, studiare, lavorare a Siena. La nostra stella polare è provare ad edificare un nuovo Pd dove siano chiare le responsabilità politiche e che riparta dalla voglia di tornare a sintonizzarsi con le comunità che vivono nella nostra città. Un partito immune dal potere per il potere, con la grande ambizione di rinnovarsi e di ridare il ruolo che merita Siena, mortificata da anni di malgoverno e da biechi trasversalismi. In questa direzione è andato il lavoro del commissario Sarracino che abbiamo apprezzato e in cui ci riconosciamo. Stiamo contribuendo a sostenere la candidatura di Rossana Salluce, per la costruzione di un partito rinnovato nei metodi e nell’azione, che riporti al centro l’azione politica e la partecipazione, coinvolga cittadine e cittadini nella discussione dei problemi, ridando nuova energia e una nuova organizzazione sul territorio ai circoli. Su questi valori il nostro sostegno non mancherà".