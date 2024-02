Serata di beneficenza alla Chigiana in favore di ’Donna chiama donna’

Musica in favore del centro antiviolenza di Siena ’Donna chiama donna’. Venerdì, dalle 20, la serata di beneficenza organizzata dall’associazione nazionale bersaglieri (Anb) di Siena, in collaborazione con Ast arte: all’Accademia Chigiana il concerto della pianista Rita Cucé, con musiche di Mozart, preceduto da un’apericena nel foyer del teatro e dagli interventi delle autorità. Dal 2018 l’Anb svolge, tra le altre, un’attività rivolta al sociale; nel 2018 ha organizzato una raccolta fondi per il reparto di pediatria dell’ospedale di Siena; nel 2019 per la donazione di un’unità abitativa a una famiglia di terremotati di Norcia. A causa Covid, l’attività rivolta al sociale è poi ripresa quest’anno, con la collaborazione e la disponibilità dell’Accademia Chigiana. La serata ha il patrocinio del Comune di Siena, Provincia, Regione Toscana, della Camera di Commercio e della Fondazione Vismederi.