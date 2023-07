Senesi: "La elementare può essere usata come struttura ricettiva?"

"La scuola elementare di Castellina Scalo può essere usata come struttura ricettiva?". Se lo chiede la capogruppo di ‘Per Monteriggioni’, Raffaella Senesi (nella foto), all’indomani dello spettacolo del Gruppo di Nomadelfia nella frazione monteriggionese. "Spettacolo gradevole e apprezzamento per quanto rende più vive le nostre frazioni – afferma – ma che impatto che può avere la permanenza per due settimane di circa 150 persone sull’edificio scolastico usato come base logistica per tutti gli spettacoli in provincia di Siena (in programma ci sono repliche a Colle, Monteroni d’Arbia, Sinalunga e Sovicille, ndr)". E ancora: "Parliamo di un gruppo numeroso di adulti che mangia, dorme, usa docce e servizi igienici per due settimane, in una struttura non certo attrezzata per questo. Speriamo – conclude Senesi – che il peso su edificio e strutture scolastiche sia stato ben valutato e che non si debbano sostenere altre spese oltre a quelle per pulizia e sanificazione".