Sei progetti per 150 milioni di euro Così la Provincia batterà la siccità

di Massimo Cherubini

Sei progetti per una spesa di oltre 150 milioni di euro. Questa la richiesta avanzata dalla Regione per fronteggiareil problema siccità in provincia. Sei interventi su opere già in fase di realizzazione. Progetti, e richiesta del relativo finanziamento, che poggiano sul decreto siccità di recente approvato dal Governo.

La Regione ha, invece, già deliberato un milione di euro per la diga di San Piero in Campo. Un progetto iniziato negli anni Ottanta, un miliardo di vecchie lire spesi e tutto bloccato dall’opposizione degli ambientalisti. Questi, nel dettaglio, i sei progetti per i quali la Regione ha, invece, chiesto (ne ha dato notizia Anna Paris consigliera regionale del PD) oltre 150milioni di finanziamento al Governo.

Servizio Idrico Integrato: Implementazione risorsa Valdelsa, diga Cepparello. Territori interessati: Val d’Elsa, finanziamento richiesto oltre 21milioni di euro euro. Intervento acquedotto, anello senese-derivazione da invaso Montedoglio-lotto IV impianto di potabilizzazione. Territori interessati Rapolano, importo richiesto oltre due milioni di euro. Intervento Montagnola senese, collegamento con Valdelsa. Territori interessati: Colle Val d’Elsa , San Gimignano. importo richiesto oltre 7 milioni di euro. Intervento sull’ invaso artificiale, con sbarramento sul torrente Ambra presso Castello di Montalto: territori interessati Castelnuovo Berardenga, importo richiesto 45milioni di euro.

Realizzazione della rete irrigua del distretto 38-39 del sistema occidentale ’Montedoglio’: territori interessati Sinalunga, Torrita, Montepulciano. Finanziamento richiesto 39milioni di euro. Realizzazione della rete irrigua del distretto 44 del sistema occidentale Montedoglio, territori interessati Chiusi, Montepulciano, finanziamento richiesto 18 milioni e mezzo.

"Un risultato che sarebbe – sostiene Anna Paris - davvero storico per il territorio senese. Parliamo di opere che porrebbero finalmente fine al problema della siccità nel nostro territorio che riguarda tanto i cittadini quanto le aziende, soprattutto quelle agricole che maggiormente hanno sofferto negli scorsi anni. La siccità - aggiunge Anna Paris è un fenomeno in crescita conseguenza dei cambiamenti climatici" .