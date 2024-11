’Segui la festa’ per il Natale in città. Domani si accendono le luminarie

Tra ricorrenze religiose, iniziative culturali, mercatini, luminarie e inviti allo shopping, si apre il mese di dicembre, quello delle feste, delle famiglie, delle liturgie, dei cenoni e dei regali. Il primo dicembre è dedicato al patrono della città, Sant’Ansano, che segna anche l’inizio dell’anno contradaiolo. Quest’anno cade di domenica, in corrispondenza con l’inizio dell’Avvento, che include le quattro domeniche prima di Natale e apre l’anno liturgico. Le celebrazioni del patrono inizieranno stasera con i primi Vespri nella Pieve di Santa Maria a Dofana, che saranno celebrati alle 19. A omaggiare il santo in questa celebrazione sarà quest’anno la Contrada del Drago a nome delle diciassette Consorelle. Alle 21 in Cattedrale, il concerto del coro Guido Chigi Saracini diretto dal maestro Lorenzo Donati. E domani alle 10 sarà celebrata la messa nell’Oratorio delle carceri di Sant’Ansano, in via San Quirico. Alle 11.30 si terrà la benedizione della lapide commemorativa del santo posta all’inizio di via del Fosso di Sant’Ansano, restituita "a originale decoro" grazie all’interessamento dell’Anioc Siena. Alle 17 partirà da Palazzo Pubblico il corteo delle Contrade verso piazza del Duomo. Alle 17.30 messa solenne in Cattedrale, presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle di Val D’Elsa e Montalcino.

Anche il museo civico celebra la ricorrenza patronale. Dalle 10.30 alle 16.45 di domani inizia infatti il ciclo di visite al cantiere del Buongoverno (fino al 6 gennaio). Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica: 10.30-11; 11.15-11,45; 12-12,30; 14.45-15.15; 15.30-16; 16.15-16.45. Si apre così anche il programma ‘Segui la festa’, pensato dal Comune per coinvolgere l’intera città nei festeggiamenti, con l’accensione ufficiale delle luminarie allestite nelle vie del centro storico programmata alle 18. Si procederà quindi anche all’accensione dell’illuminazione natalizia del Santa Maria della Scala e degli alberi di Natale allestiti nei quartieri Isola d’Arbia, Taverne d’Arbia, San Miniato, Acquacalda, Petriccio e Costalpino.

Martedì alle 21 al Teatro dei Rinnovati il concerto della Banda Città del Palio, diretta da Giuseppe Baldesi, un evento in onore di Sant’Ansano e Santa Cecilia. Mentre il prossimo fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8, si aprirà il tradizionale Mercato nel Campo, con le bancarelle di Natale in piazza ad aprire il consueto rituale della ‘caccia al regalo’.

Riccardo Bruni