’Segui la festa’ in tutta la città. Capodanno senza concertone, tanti eventi nel centro storico

Una notte itinerante, tra le vie e le piazze del centro storico, per un ultimo dell’anno di musica e festa. Ce n’è per tutti, dal rock alla dance, dal gospel al pop. La formula scelta dal Comune per la notte di San Silvestro riprende l’impostazione di qualche anno fa, con una festa diffusa, anziché un evento centrale. Di certo, comunque, resta piazza del Campo l’epicentro della serata, con il gruppo Opera Dance Music che dalle 22.30 salirà sul palco dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte.

Il programma prevede poi dalle 22.30 in piazza Matteotti i Suzie Q (powerdance anni ‘70-’80 e ‘90), mentre piazza Chigi Saracini sarà animata dai Synthonic (pop-funky), in piazza Provenzano rock and roll anni ‘50 con The Shakers e in piazza Tolomei la musica pop con gli 88sedici, la tribute band degli 883. In piazza Indipendenza suoneranno i Marabesque con swing, folk e balcanica. Alle Logge del Papa, Bassa Musica con pizzica e taranta. In piazza Postierla i Redlight Skyscraper con il post rock. Dalle 22 piazza San Francesco sarà animata da We Love 2000, con dance, pop e indie, mentre in piazza Sant’Agostino, ci sarà il tango con la Real Tango Orquesta e con la partecipazione di Oblivion Tango.

Piazza San Giovanni ospiterà il gospel dalle 21.15 con Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble featuring Carla Jane. Ci sarà anche musica itinerante tra via Camollia, via Montanini e piazza Matteotti con la Fantomatik Orchestra con blues, funky e soul dalle 19; e dalla parte opposta della città, da piazza San Giovanni, la Bandakadabra con dance, balcanica e live techno. Insomma, tanta musica. Ma niente botti. Il Comune ha infatti emesso un’ordinanza che vieta petardi e fuochi d’artificio con severe multe.

