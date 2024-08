Sedi dell’Università chiuse fino al 17 agosto. Immatricolazioni on line

Le strutture dell’Università rimarranno chiuse per la pausa estiva da domani al 17 agosto. La chiusura riguarda sia le sedi a Siena, che quelle ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. La Sala Rosa resterà aperta per attività di studio, consulenza bibliografica e informazioni da domani al 14 agosto, dalle ore 8,30 alle ore 14. Le altre biblioteche dell’Ateneo fino all’8 settembre non effettueranno l’apertura pomeridiana e riprenderanno l’orario abituale dal 9 settembre. Le immatricolazioni ai corsi universitari continuano regolarmente online anche durante il periodo di chiusura. La procedura sul portale: www.unisi.it/immatricolazioni.