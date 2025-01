Secondo anno più caldo di sempre. Temperatura record con 39,9°. Ci sono stati 97 giorni di pioggia

L’alluvione che, in un batter di ciglia, ha travolto le attività in Massetana Romana è un film che scorre ancora davanti agli occhi dei senesi. L’acqua sale vertiginosamente travolgendo le auto, forzando gli infissi, spandendo fango ovunque. Provocando danni, seminando devastazione. Era il 17 ottobre scorso. A Siena è stato questo il giorno più piovoso del 2024: 85,4 millimetri. Che in corsi d’acqua e torrenti si sono sommati in un attimo a quelli, altrettanto abbondanti, caduti nelle zone vicine. Di qui il disastro. Questo è stato il mese dell’anno appena concluso, ottobre appunto, con la quantità di precipitazioni maggiormente elevata: 261,6 millimetri. Emerge dal bilancio degli esperti di ’MeteoSiena24’ che ne hanno fotografati dodici a tratti avari di pioggia, altri dove è stata copiosa. E particolarmente irruenta in città. Oltre che inopportuna, basta pensare ad entrambi i Palii slittati proprio per le incredibili precipitazioni ’ad orologeria’. I previsori di ’MeteoSiena24’ hanno annotato ben 97 giorni di pioggia e 222,4 millimetri caduti con nove mesi che hanno chiuso sopra la media mensile.

Si scopre poi, analizzando i dati registrati dalla stazione meteo al liceo ’Galilei’, che il 2024 è stato in città il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022. Di più: battuto il record di caldo assoluto dell’agosto 2017 quando la colonnina di mercurio si fermò a 39,6°. Ebbene il 12 agosto scorso a Siena si è andati leggermente oltre: 39,9°. Eguagliato invece il record di giorni nei quali le massime sono state superiori ai 34 gradi per ben 35 giorni. Era già accaduto nel 2003 e poi nel 2022. Questa è dunque la terza volta. Il mese in pole per siccità risulta luglio con 6,2 mm. Al contempo fa sempre meno freddo: si evince anche dalla temperatura più bassa avuta in città. Il valore finora imbattuto resta quello di -11,1° del lontano 1991, ben 33 anni fa. Nel 2024 non si è scesi sotto -0,6° registrati il 22 gennaio. Solo in questo e in un altro giorno la minima è andata sotto zero.

Una curiosità: focalizzando l’attenzione sul mese di dicembre si scopre che chiude in perfetta media termica: nel 2024 è stata 7,3°, identico dato se si prende come riferimento il periodo 1991-2020. Il 29 dicembre però c’è stata la temperatura più elevata – 16,8° –, il 7 quella più rigida: -0,3°. Molto distante dal record di -8,6° registrato nel 2010. Tornando indietro nei secoli con le cifre si scopre che il dicembre più secco fu quello del 1843 (0,6 millimetri) ed il più piovoso nel 1869 (292,8 millimetri).

Laura Valdesi