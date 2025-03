"SdS presente nel suo percorso"

"Ci stiamo occupando di questa persona, con azioni di sostegno, orientamento e assistenza in relazione al suo percorso senese, pur nei limiti della legislazione nazionale e non avendo un mandato ufficiale da Asp Catania", chiarisce la Società della Salute Senese in merito alla vicenda della ricercatrice di Unistrasi con grave disabilità che ha scritto una lettera aperta alla comunità chiedendo appunto l’estensione del servizio Adi, che già ha in Sicilia, anche in Toscana, a Siena, dove è tornata con borsa di ricerca, per altri quattro mesi.

La ragazza finora è stata assistita dalla cooperativa Terre di Siena con l’invio a domicilio di un operatore socio-sanitario, un servizio sostenuto economicamente da Asp di Catania. "In questo secondo soggiorno stiamo continuando a sostenere il percorso di assistenza collaborando alla ricerca delle migliori soluzioni volte alla soddisfazione del bisogno espresso". Il problema attuale è che la cooperativa non può assicurarle lo stesso operatore tutti i giorni, come da lei richiesto: "Le assicurano comunque l’assistenza, con la turnazione di più operatori – dice la Sds Senese –. Distretto sanitario e Società della salute saranno sempre presenti nel suo percorso socio sanitario".

Sono peraltro in corso ulteriori interlocuzioni tra le direzioni delle due aziende sanitarie, al fine di condividere modalità operative congiunte.