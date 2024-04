"Scuola trasferita, quali provvedimenti verso la ditta?"

"Quale comunicazione e informazione è stata data alle famiglie? Quali provvedimenti scritti nei confronti della ditta che svolge i lavori sono stati presi dal Comune per consentire il regolare svolgimento dell’attività scolastica fino a giugno?", chiede Anna Ferretti (Gruppo progetto Siena) in un’interrogazione in merito al trasferimento della scuola dell’infanzia Acquacalda nell’emiciclo di San Miniato.

Vuole sapere anche "com’è stato modificato il piano di sicurezza e tutela dei minori che frequentano la scuola vista la convivenza forzata con il cantiere.