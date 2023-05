Scuola ’Tozzi’, piani di trasloco Le nuove sedi da settembre Medie all’Artusi, rebus palestra

L’anno scolastico deve ancora terminare ma a Chianciano Terme si pensa già al futuro. Come è noto nella cittadina termale si porterà avanti il progetto di sostituzione edilizia che interesserà il plesso scolastico in viale Dante, l’immobile dove ha sede l’Istituto ’Tozzi’ che sarà demolito e ricostruito. Un’opera ovviamente attesa e rilevante per il territorio (il progetto ha anche ottenuto un finanziamento importante), di cui si è già parlato nei mesi scorsi, e che nei prossimi anni, al termine dei lavori, sarà la nuova casa degli studenti delle elementari e delle medie. Ma a settembre cosa succederà? Ovviamente ci saranno delle novità ovvero degli spostamenti che interesseranno centinaia di giovani alunni.

La geografia scolastica cittadina è destinata a cambiare. Dalla ’Tozzi’ traslocheranno le elementari che andranno nel plesso in via Manzoni (alla scuola ’Mencarelli’) dove già ci sono le elementari a tempo pieno. La classi della materna confluiranno alla scuola dell’infanzia in via del Condotto.

La novità forse più importante sarà per gli studenti delle scuole medie che seguiranno le lezioni nelle aule dell’istituto alberghiero di Chianciano Terme, il ’Pellegrino Artusi’. "I lavori per la nuova scuola – spiega il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti – inizieranno il prossimo febbraio, l’augurio è che possano concludersi nel 2026. Gli spostamenti delle classi ci saranno a settembre, qualche lavoro andrà fatto ma gli spazi ci sono".

Un interrogativo, al momento, riguarda la palestra, considerato che gli studenti dell’alberghiero non hanno a disposizione uno spazio all’interno dell’istituto per fare attività fisica. Da tempo, infatti, si spostano al palazzetto dello sport. E a settembre l’edificio in via del Morellone accoglierà anche gli studenti delle medie: dove andranno a fare educazione fisica in attesa della palestra che sarà costruita all’alberghiero?

"A breve intanto partiranno i lavori – aggiunge Marchetti – nel frattempo però dovremo trovare un’altra soluzione per il prossimo anno scolastico". E proprio il tema della palestra sarà al centro dell’incontro che avverrà nei prossimi giorni tra il Comune e la scuola. Presto, dunque, sono attese altre novità.

Luca Stefanucci