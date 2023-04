Scuola secondaria di primo grado "Insieme" di Montalcino

Torrenieri è una piccola frazione del comune di Montalcino, in provincia di Siena, che ha avuto origine nel 1330.

A partire dalla seconda metà del 1800 e per tanti anni è stata sede di due fabbriche storiche: lo stabilimento dei Crocchi (nato nel 1878) e quello delle Ceramiche Senesi, le quali hanno portato lavoro agli abitanti del luogo e dei paesi circostanti, contribuendo così anche alla crescita dell’economia del territorio. Tuttavia, nel secolo scorso, le aziende hanno chiuso e le fabbriche sono state abbandonate. Uno dei recenti obiettivi di Torrenieri è quello di rivalorizzare questi edifici dismessi. Se nei prossimi anni non verranno prese scelte importanti per recuperarli corriamo il rischio di far diventare il concetto di “territorio” solo un principio astratto.

Adesso, dunque, è arrivato il momento di dare nuova vita a queste due fabbriche: le Ceramiche Senesi e la Silston (un tempo lo stabilimento Crocchi). Quest’ultima era una fornace di laterizi ed è tornata recentemente al centro dell’attenzione. Infatti, la dottoressa torrenierese Martina Saladini si è laureata nel 2020 con una tesi dedicata alla loro storia e alla possibilità di riconvertirle in spazi di incontri comuni per dare nuova vita al paese.

Nel corso degli anni l’azienda ha cambiato nome ben tre volte: Sils, Silston e SilsParoton, anche se ancora oggi gli abitanti di Torrenieri continuano a chiamarla Silston. La fabbrica era gigante e suddivisa in diverse aree. In due capannoni vi lavoravano i meccanici, i quali aggiustavano i macchinari rotti e in un terzo veniva stoccata la terra. Nel capannone più grande si trovava il forno dove cuocevano i mattoni. Era presente, inoltre un secondo edificio costruito su due piani. Il primo era adibito a spogliatoio in cui gli operai si cambiavano prima di entrare in fabbrica; nel secondo si trovavano gli uffici dei dirigenti. Parte del materiale prodotto veniva trasportato grazie all’utilizzo della ferrovia Torrenieri-Montalcino che si trovava poco distante.

Di recente, finalmente, qualcosa si sta muovendo. Il signor Donato Pacella, il nonno di un nostro compagno ha acquistato l’edificio della SilsParoton nell’agosto 2022, con l’idea di riqualificarla in maniera innovativa, ecologica e creativa, installando dei pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni per creare energia elettrica pulita. L’interno dei capannoni sarà occupato dai macchinari per produrre idrogeno. Per quanto riguarda gli altri capannoni, le idee sono ancora in corso di evoluzione.