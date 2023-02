Scuola secondaria di primo grado di Radda in Chianti

Donazione del sangue, come funziona? La donazione del sangue prevede un prelievo da un donatore sano per darlo poi a un ricevente che ne ha bisogno. Donatore e ricevente devono naturalmente essere compatibili.

Per donare e per essere un donatore devi possedere determinati requisiti:

-un’età minima di 18 anni e massima di 65;

-dichiarare di essere in buona salute;

-avere un peso minimo di 50 kg;

-il sangue del donatore deve essere compatibile con quello del ricevente;

Il prelievo del sangue dura massimo 15 minuti e consiste in 450 ml, che corrispondono più o meno al 10% del sangue del nostro organismo.

Tra una trasfusione e l’altra ci deve essere un intervallo di 3 mesi per gli uomini e le donne in menopausa, mentre per le donne in età fertile ci deve essere un intervallo di almeno 6 mesi. Prima di fare una trasfusione è necessario un digiuno di circa 8 ore.

Donare è molto importante, ci sono persone con gravi malattie e patologie in tutto il mondo, che hanno bisogno urgentemente di sangue e, donando, le aiuti. E’ molto importante ricordare che il sangue non si può produrre artificialmente, può solo essere donato da una persona a un’altra. Per diffondere le informazioni e l’importanza della donazione del sangue c’è la Fratres, un’associazione di volontari che si occupa di aiutare le persone attraverso un atto anonimo, volontario, ma soprattutto gratuito. Quest’anno è stato il 50esimo anniversario dell’associazione Fratres e lo abbiamo festeggiato anche nella nostra scuola parlandone con i professori, incontrando la presidente del gruppo Fratres del nostro paese e discutendo fra di noi. Questa associazione deve le proprie origini alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, che fonda la Fratres il 19 giugno del 1972 a Lucca. Qualche anno dopo, nell’ottobre del 1984, l’associazione è stata eletta Ente Morale con l’approvazione del Ministero della Salute.

La Fratres è formata da volontari che donano e si occupano di diffondere la cultura della donazione. Il loro interesse si concentra principalmente sul mondo studentesco e giovanile, per cercare di creare nuovi volontari che potrebbero diventare donatori regolari. Infatti ci sono occasioni in cui nelle scuole i rappresentanti dell’associazione vengono a fare visita ai ragazzi spiegando di cosa si occupano e in cosa consiste la donazione. Ci sono più di 1200 gruppi Fratres su territorio nazionale, e la sede principale è a Firenze.Ogni anno ci sono circa 147.000 donazioni annue, ma non sono mai abbastanza!