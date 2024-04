Scuola ispettori. Concorso per 1.330 allievi marescialli

È indetto per l’anno accademico 2024/2025 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.330 allievi marescialli al 96° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. I posti disponibili sono così ripartiti: 1.250 sono destinati al contingente ordinario e 80 sono destinati al contingente di mare. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda – entro il 6 aprile – compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP ’GdF Concorsi’.