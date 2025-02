Scuola Edile in cattedra a Santo Spirito. Formazione e percorsi di reinserimento

La Scuola Edile di Siena è salita in cattedra alla Casa Circondariale di Santo Spirito a ‘FORMaRE: Formazione per REinserirsi. Percorsi nei settori dell’edilizia, degli impianti termoidraulici e della ristorazione’. Dopo il corso di 264 ore per la formazione e l’acquisizione di competenze, le aspettative e l’impegno sono stati soddisfatti con 7 allievi che hanno superato brillantemente tutte le prove– dice Giannetto Marchettini presidente Scuola Edile d Siena -. Un’iniziativa ad alto valore sociale ed economico: l’intento del progetto è quello di inserire nel mondo del lavoro i detenuti che hanno partecipato all’attività formativa". Il progetto ‘FORMaRE: Formazione per REinserirsi’ è stato realizzato dalla Scuola Edile di Siena con CPIA 1 di Siena e Poggibonsi e CESCOT Siena, finanziato dalla Regione Toscana sull’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per percorsi formativi destinati a soggetti in stato di detenzione negli Istituti penitenziari toscani. "Il progetto aggiunge un altro importante capitolo alla storia della Scuola Edile, già protagonista di programmi con gli Istituti penitenziari per il reinserimento e la formazione", commenta il vice presidente Scuola Edile Simone Arcuri.