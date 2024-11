Scuola di Ematologia al primo posto in Italia

La Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università di Siena è stata valutata, dall’Associazione liberi specializzandi, al primo posto in Italia. La valutazione prende in esame i parametri della ’soddisfazione’ e ’preparazione’, ed è stata elaborata a partire da questionario anonimo, erogato dal MUR, sottoposto agli specializzandi italiani.

La Scuola di Ematologia di Siena risulta prima in Italia rispetto alle altre scuole di ematologia per ’soddisfazione’ e prima, a pari merito con Tor Vergata, per il parametro ’preparazione’. L’elaborazione ha preso in esame tutte le Scuole di Ematologia in Italia. Direttore della Scuola di specializzazione di Siena è al momento il professor Alessandro Gozzetti, che si è alternato alla professoressa Monica Bocchia direttrice dell’Unità Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

"Questo risultato ci lusinga e ci sprona a fare sempre meglio - dice la professoressa Bocchia -. La nostra scuola è basata su rotazioni formative all’interno dei principali gruppi di patologia per consentire allo specializzando una preparazione a 360 gradi sulla diagnosi e terapia delle malattie ematologiche. Peculiare è anche la formazione nella diagnostica morfologica al microscopio ottico, una competenza fondamentale". La scuola di specializzazione in Ematologia, che prevede 4 anni, vede al momento 14 iscritti a Siena di cui 5 al primo anno.