Scuola d’estate. Sindaco e giunta tra gli studenti Il neosindaco Piero Pii visita il Comprensivo 2 Arnolfo di Cambio di Colle per la conclusione del piano estate, sostenuto dai fondi europei. Progetti innovativi come 'Arnolfo Summer Tech' hanno coinvolto 120 giovani scienziati in esperimenti e laboratori.