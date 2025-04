"Scotte, vinta la sfida sulla sanità"

"La trasformazione del Policlinico con la realizzazione di due nuove palazzine destinate a laboratori e ambulatori rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello di un percorso che guarda al futuro della sanità senese. Esprimo soddisfazione per l’avanzamento di questo ambizioso progetto che conferma la volontà della Regione di investire sulla salute dei cittadini e sulla qualità del sistema sanitario". Così la consigliera regionale del Pd Anna Paris commenta la notizia che l’Aous ha convocato le Conferenze dei Servizi per i loro pareri sui progetti di fattibilità tecnico-economica relativi a due nuovi edifici fondamentali per avviare, insieme a quello volano, i lavori di adeguamento antisismico e antincendio dei lotti esistenti.

"Il Masterplan del 2023 è un documento sempre presente sui vari tavoli tecnici aziendali e regionali per la modernizzazione di tutto il complesso ospedaliero compresa la viabilità circostante. Un progetto che rafforza l’identità del Policlinico come punto di riferimento per il territorio, e che riafferma l’attenzione della Regione verso la qualità dei servizi, l’innovazione e la dignità del lavoro sanitario". Paris conclude: "Il lavoro portato avanti in questi anni, anche all’interno del Consiglio regionale, oggi si traduce in scelte che fanno la differenza. Difendere la sanità pubblica non è uno slogan, ma un impegno quotidiano".