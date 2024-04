Scontro tra un tir e un mini-bus: un ferito

Chiusi (Siena), 17 aprile 2024 – Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale nel comune di Chiusi sulla SP 326 nei pressi di via Fiorentina. La dinamica è ancora da accertare con precisione, ma si tratta di uno scontro tra un mini-bus e un autoarticolato. Il conducente del mini-bus, unico occupante del veicolo è stato soccorso dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso. Sul posto Polizia locale per gli adempimenti.