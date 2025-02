Sciopero dei magistrati, flash mob e proteste a Siena

Siena, 27 febbraio 2025 - I magistrati del tribunale e della procura di Siena oggi incrociano le braccia aderendo all'astensione 'A difesa della Costituzione' proclamata dall'Anm.

E' stato letto poco dopo le 9, davanti a palazzo di giustizia, un documento nel quale e' stato spiegato in sintesi il disegno di legge evidenziando, per voce del giudice Ilaria Cornetti, presidente della sottosezione Anm di Siena, "che con questa astensione la magistratura difende non i propri diritti o prerogative ma beni comuni fondamentali dell'attuale assetto costituzionale.

La piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona richiede, infatti, una magistratura autonoma e indipendente, libera da qualsiasi condizionamento che non sia quello derivante dalla Costituzione e dalle leggi, sovranazionali e nazionali, secondo il quadro costituzionale che ci e' stato consegnato dai padri costituenti". Il giudice Cornetti ha annunciato che ad aprile ci sarà il primo incontro sul tema della riforma aperto al pubblico. Ne seguiranno altri.