Sciopero al laboratorio Cosvig Cgil: "Unità di crisi in Regione"

La Filcams Cgil ha proclamato un primo pacchetto di ore di sciopero, dalle 22 del 18 giugno alle 21,59 di stasera, delle lavoratrici e dei lavoratori della portineria di Sesta Lab a Radicondoli, già da un mese in stato di agitazione, con la richiesta dell’apertura urgente di un tavolo istituzionale all’unità di crisi della Regione.

"La portineria di Sesta Lab a Radicondoli, laboratorio di CoSviG, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, era stata assegnata per otto anni a un appaltatore che applicava il Ccnl Multiservizi – spiega in una nota l’organizzazione sindacale –, dopo la scadenza il committente aveva indetto una gara che era stata vinta dall’azienda Cemir Security, il cui contratto di applicazione è il Safi, di cui la Filcams Cgil non è firmataria, tanto è vero che riscontrammo subito nelle nuove buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori delle notevoli differenze retributive, stesso lavoro ma salario più basso".

"Successivamente Sesta Lab ci ha comunicato la volontà di indire una gara per appaltare la portineria in via transitoria, prima di quella definitiva che avrebbe dovuto assegnare il lavoro per nove anni – prosegue la Filcams Cgil – che affidava il servizio per nove mesi, poi prorogato inizialmente per altri due, infine per altri cinque. L’appalto in via transitoria è stato vinto dal Corpo Vigili Giurati che applica il Ccnl Vigilanza privata e servizi di sicurezza, ma con differenze retributive tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato che stanno creando malumori nell’ambiente lavorativo e notevoli tensioni tra i dipendenti. Tra l’altro il personale a tempo determinato era già in forza in portineria nell’appalto precedente, da qui anche la frustrazione di chi, invece di essere stabilizzato vista a breve l’assegnazione per nove anni dell’appalto, si vede costretto a un odioso precariato".

Per tutti questi motivi, prosegue la nota, "riteniamo urgente la convocazione di un tavolo regionale per tutelare la dignità di chi lavora".