Piano triennale. Ecco tutti i nuovi interventi

Approvate alcune modifiche al programma triennale delle opere pubbliche e al programma triennale degli acquisti di beni e servizi. L’amministrazione ha deciso di modificare la priorità assegnata a vari interventi, per rendere il piano triennale più aderente alle attuali possibilità di spesa del Comune. "Con la variazione approvata dal Consiglio, entrano a far parte del programma triennale alcuni nuovi interventi, che vanno ad aggiungersi alle opere già presenti nel piano approvato a dicembre 2023 – ha detto l’assessore Massimo Bianchini (foto) –: la riqualificazione delle serre comunali poste in strada del Rastrello, zona “la Lizza-Fortezza”; i lavori di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della pista polivalente “Engels Lambardi” di Colonna San Marco; i lavori di riqualificazione del campo di calcio di via Milanesi, riguardanti la sostituzione del manto di gioco in erba artificiale e altre opere di completamento". E ancora: "Ci sono anche i lavori di completamento dell’impianto sportivo di Taverne d’Arbia riguardanti la realizzazione di un parcheggio, l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione e altre opere esterne – ha continuato Bianchini –; i lavori di completamento dell’impianto sportivo di Taverne d’Arbia riguardanti la realizzazione di tribune; gli interventi di adeguamento statico e antisismico dell’Asilo Monumento e la riqualificazione degli ambienti interni (bagni, atrio) e degli spazi eterni adibiti a giardino; gli interventi di manutenzione straordinaria dei collettori di fognatura delle acque meteoriche poste nel Comune di Siena; il primo lotto del restauro dei paramenti murari della Fortezza; il restauro della Torre del Mangia; il recupero di locali per nuovi uffici al Santa Maria della Scala".