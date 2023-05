Schillaci a Siena: “Emergenza Covid finita, ma se torna siamo pronti”

Siena, 10 maggio 2023 – “L'emergenza Covid-19, come ha sancito l'Oms, è finita. Da quando sono diventato ministro io ho sempre dato dei numeri tranquillizzanti, i numeri diffusi dall'Iss, dal periodo in cui sono entrato in carica, sono sempre stati tranquillizzanti”. Così ha dichiarato il ministro della salute Orazio Schillaci parlando con i giornalisti a Siena a margine di un incontro con gli operatori sanitari.

"Ricordatevi - ha aggiunto - che l'aspetto più importante è stata la pressione che c'era sugli ospedali, in termini di ricovero sia nei reparti ospedalieri che nelle terapie intensive, da molti mesi qui abbiamo numeri assolutamente in calo e posso dire che siamo tranquilli”. “Questo però - ha concluso - non toglie che l'attenzione nostra e della comunità internazionale è alta e, nella malaugurata ipotesi che si dovesse ripresentare un'evenienza del genere, noi siamo pronti ad affrontarla”.

In merito alla violenza sugli operatori sanitari, il ministro ha aggiunto: “Questo tema negli ultimi dieci giorni è tornato nelle cronache con la triste vicenda della collega psichiatra. Con il ministro dell'Interno Piantedosi abbiamo rafforzato e rafforzeremo la presenza della Polizia nei servizi ospedalieri”. “Devo però dire - ha sottolineato ancora - che esiste un problema culturale, cioè non è possibile e accettabile prendersela con chi si trova in un pronto soccorso con un camice e ritengo ancora più offensivo che la violenza, come si legge nelle nostre statistiche, sia per il 70% dei casi nei confronti delle donne”. Secondo Schillaci “bisogna recuperare il rapporto umano tra paziente e medico che sta lì, tra mille sacrifici, per prendersi cura dei malati”.