"Scelto all’unanimità fra 98 bozzetti"

"E’ il bozzetto di Riccardo Manganelli a vincere il concorso di pittura per la realizzazione del Drappellone per il Palio del 2 luglio 2025. Lo ha stabilito, con voto unanime, la Commissione giudicatrice composta dal sindaco Nicoletta Fabio (presidente), da Gianni Mazzoni, designato dal Magistrato delle Contrade, da Roberto Barzanti, designato dall’Accademia degli Intronati, da don Flavio Frignani, designato da sua eccellenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, e da Francesca Sani. I novantotto bozzetti sono stati presi in esame in forma anonima da parte della Commissione che – recita la nota del Comune –, come detto, ha scelto all’unanimità il numero 80, risultato poi essere, al momento dell’apertura delle buste, quello presentato da Riccardo Manganelli".