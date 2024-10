Scatta la possibilità di cambio turno per gli abbonati

Possibilità di cambio turno per gli abbonati della stagione teatrale 2024-2025 ’Sipario Rosso’ dei Teatri di Siena. A seguito dell’elevato numero riscontrato dalla campagna abbonamenti della stagione teatrale e per andare incontro alle esigenze del pubblico, si potrà effettuare il cambio turno il martedì precedente alla data dello spettacolo, dalle 15 alle 18 presso la biglietteria dei Rinnovati. Potranno essere effettuati al massimo 20 cambi per spettacolo, purché vi sia disponibilità di posti liberi nelle altre serate della stessa rappresentazione.