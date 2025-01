"Scaduto il Piano strutturale. Città bloccata"

"Il Comune di Siena non ha ancora presentato il Piano strutturale e ormai i termini di legge sono scaduti". Così ’Per Siena’, rappresentanto in Consiglio comunale da Vanni Griccioli (foto): "E’ una grave inadempienza che blocca lo sviluppo della città. Il ritardo, che resta senza spiegazioni plausibili da parte dell’assessore all’Urbanistica Michele Capitani (ha solo annunciato in Consiglio che non si farà in tempo) – tuona ’Per Siena’ – immobilizzerà a lungo fondamentali attività edilizie. Tra queste le trasformazioni urbanistiche, i cambi di destinazione d’uso degli immobili vincolati, le addizioni volumetriche e le nuove edificazioni".

E ancora: "La delibera del 2020 fissava un termine massimo di tre anni per la definizione del Piano, prorogato di ulteriori 24 mesi per il Covid – si ricorda –. Nonostante ciò, a oggi non esiste alcun documento definitivo. Il 21 luglio 2023, lo stesso assessore aveva assicurato in Consiglio che il Piano strutturale sarebbe stato approvato entro i termini di legge. Promessa che non è stata mantenuta". E qui l’affondo: "Questo mancato adempimento non solo evidenzia una gestione inefficace, ma ha anche sminuito il ruolo del Consiglio comunale, che avrebbe dovuto essere coinvolto nella conferma trasparente degli indirizzi adottati dalla precedente amministrazione. La situazione è aggravata dall’obsolescenza dell’attuale Piano strutturale, risalente al 2007. Questo immobilismo riflette l’incapacità dell’amministrazione comunale di rispondere alle esigenze reali della città. L’assessore Capitani si assuma la responsabilità politica della grave inadempienza".