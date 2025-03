Per aiutare chi vuole affittare la propria abitazione a persone che rimangono ad abitare a Radicondoli, arriva lo "Sblocca Affitti per Abitare". Sono contributi che il Comune si impegna ad assegnare ai proprietari per sostenere la residenzialità. Due possibilità: lavori di riqualificazione per case destinati all’affitto, fino ad un massimo di 3mila euro, contenimento dei costi per gli interessi su finanziamenti finalizzati ai lavori di riqualificazione, fino ad un massimo di 2mila euro. E’ la grande novità di WivoaRadicondoli 3.0, il nuovo progetto che il Comune lancia. Insieme ai bandi per le case in affitto, vera new entry di quest’anno, ci sono i contributi per chi affitta, per chi acquista, così come tornano i contributi per gli studenti, per i pendolari, per le imprese, gli incentivi per l’energia.

"E’ un quadro organico e ormai collaudato in cui abbiamo inserito delle novità – afferma il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini - L’obiettivo è quello di chi sceglie di vivere qui in questa comunità inclusiva che guarda lontano. Non a caso qui abbiamo la fibra ultra veloce e qui investiamo sul teleriscaldamento, per un risparmio di ben oltre il 50% rispetto a chi si affida ad altre forme di energia in altre realtà".

Lodovico Andreucci