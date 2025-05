Satelliti per studiare i rifiuti marini. Monitoraggio e contaminazioni

Lo studio dei rifiuti marini e il loro rilevamento tramite sistemi di monitoraggio da remoto saranno il tema del workshop Sparse “Surface Plastic Remote SEnsing: a way forward for the detection of marine litter and floating matter“, che si svolgerà a Siena dal 28 al 30 maggio. I lavori si terranno al Santa Chiara Lab. Saranno oltre 40 gli esperti nazionali e internazionali del settore che si riuniranno per discutere ed approfondire il tema del monitoraggio della contaminazione da plastica in ambienti acquatici con tecniche satellitari e di remote sensing per l’identificazione di aree di intervento e mitigazione. Del comitato organizzatore per l’Ateneo senese fanno parte anche due studenti del dottorato in Chemical and Pharmaceutical Sciences, Amedeo Boldrini - che ha recentemente concluso il percorso di dottorato - ed Alessio Polvani del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, coordinati dalla ricercatrice Luisa Galgani.

Il workshop Sparse è principalmente sponsorizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in un’iniziativa congiunta con la rete internazionale Future Earth. Altri sponsor del workshop sono il CSGI – Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo di Sistemi a Grande Interfase (Sesto Fiorentino), e IMT-Nord Europe Labex CaPPA (Francia).