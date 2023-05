Sarteano, in vigore la ztl Centro chiuso alle auto

Domani torna in vigore la Ztl nel centro storico di Sarteano. Le telecamere installate a Porta di Mezzo e Porta Umbra garantiranno un presidio puntuale sull’accesso veicolare al centro storico di Sarteano in occasione dell’entrata in vigore del provvedimento e, a seguire, dell’attivazione dell’area pedonale. La zona a traffico limitato terminerà il 15 di settembre e sarà attiva, ogni giorno, dalle ore 13 alle 15 e dalle 18.30 alle 6 del mattino successivo. Potranno accedere al centro, sia da Porta di Mezzo che da Porta Umbra, solo chi ha il permesso, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e, previa comunicazione ai numeri indicati nell’apposita cartellonistica ai due accessi, i portatori di handicap. Per il 2023 già reiterati d’ufficio, su indicazione dell’amministrazione, tutti i permessi aventi scadenza il 31 dicembre 2022 che sono prorogati, senza alcun costo da sostenere e senza la necessità di produrre domanda di rinnovo, al 31 dicembre 2023. L’area pedonale partirà il primo luglio e terminerà il 31 agosto (ore 18.30-1). Interesserà Corso Garibaldi, Piazza XXIV Giugno e Via Roma fino all’intersezione con Vicolo Ottorenghi.