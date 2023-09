Saracino, cena della vittoria a Valdichiana: Voltaia festeggia domani

Weekend di feste per le contrade vincitrici. A Montepulciano sabato sera Voltaia festeggerà il settimo successo al Bravìo delle Botti ottenuto domenica scorsa con una corsa dominata dagli spingitori Attilio Niola e Giacomo Severini. Dureranno di più i festeggiamenti a Sarteano con la "Festa della Vittoria" organizzata dall’ultima contrada trionfatrice alla Giostra del Saracino, San Martino. Un successo firmato dal forte giostratore Tony Bartoli, alla sua sesta affermazione, che con una prova perfetta ha regalato il sedicesimo Saracino (quello del 2023 era dedicato ai novant’anni dall’istituzione delle contrade a Sarteano) alla Contrada di Porta Umbra capitanata da Federico Culicchi. Il programma dei festeggiamenti si apre oggi alle 19.30 con la "Cena della vittoria" (su prenotazione e a menù fisso), in via del Rondò, località "La Pozzina" a Sarteano. Non mancherà la musica dal vivo con il duo "Orange Beat". Domani, stesso luogo e orario, apertura stand gastronomici con cena aperta a tutti (la prenotazione è solo per i posti a sedere, menù libero), la serata proseguirà con cocktail bar e musica dal vivo a cura di Dj Ferdy. Domenica 3 settembre alle ore 10 il programma avrà inizio con la messa e benedizione del palio nella chiesa di San Martino. A seguire (ore 11), il corteo della vittoria che si concluderà in via Roma con un aperitivo con il giostratore vincente, Tony Bartoli. Dunque tre giorni di festa e divertimento per il popolo di contrada e non solo. Ed a proposito di contrade vincitrici nel 2023, la prossima settimana sarà Porta a Sole a fare festa a Torrita di Siena. Il 9 settembre si celebrerà con una cena la quinta vittoria riportata al Palio dei Somari lo scorso marzo, un successo atteso da tanti anni.

L.S.