Sarà il nuovo prefetto a gestire il voto

Il prefetto Maria Forte tra una o due settimane non sarà più rappresentante del Governo a Siena. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nella tornata di nomine e di decisioni che ha preso con decreto, oltre a fissare la data delle elezioni amministrative (14 e 15 maggio, ballottaggio 28 e 29), che riguardano 13 capologhi di provincia, tra cui Pisa e Siena, ha nominato il prefetto Maria Forte Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche migratorie e Autorità fondo asilo migrazione e integrazione presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

In prefettura a Siena arriverà la dottoressa Matilde Pirrera, da Enna. Il nuovo prefetto ha percorso tutte le tappe della sua carriera in Sicilia, da viceprefetto a Caltanissetta e Agrigento. Altra nomina quella di Fabrizio Stelo, legatissimo a Siena e figlio di Vittorio, da Oristano alla guida della prefettura di Teramo.

«E’ stata una nomina inaspettata, soprattutto nei tempi ma anche nell’incarico che il ministro Piantedosi ha deciso di affidarmi. Sono onorata di questo nuovo mandato da direttore centrale delle politiche migratorie - ha commentato il prefetto Forte mentre metteva in ordine i suoi archivi per preparare il trasloco a Roma -. Più che alla redistribuzione dei flussi migratori, penso che l’incarico sia la gestione del Fondo Asilo e immigrazione. Risorse europee che sono arrivate anche a Siena e che abbiamo utilizzato per finanziare progetti di integrazione dei migranti presenti sul territorio. Anche con l’ausilio della Consulta per l’immigrazione».

Maria Forte è prefetto a Siena da due anni e mezzo. Ora toccherà a Matilde Pirrera gestire le prossime elezioni amministrative a Siena e risolvere il primo incastro di date. Il 28 maggio, giorno del più che probabile ballottaggio, si estraggono le contrade che correranno il Palio di luglio. Un rito collettivo in Piazza del Campo che non si addice al silenzio elettorale. Per questo è probabile che l’estrazione sarà anticipata al 21 maggio. Toccherà al nuovo prefetto decidere.