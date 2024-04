Sara Grazzini svela i segreti di un vino speciale Il Consorzio della Vernaccia di San Gimignano conta 80 soci e produce 5 milioni di bottiglie all'anno. La Vernaccia è simbolo della città per essere un vino autoctono, prodotto con uva Vernaccia. Le caratteristiche dell'uva sono foglia tribolata e grandezza media. Il vino viene esportato principalmente in Italia e all'estero. Il territorio collinare di San Gimignano, con suoli pliocenici, ospita 750 ettari di vigneti. Il prezzo di una bottiglia varia da 12 a 15 euro per l'annata e da 22 a 25 euro per la riserva, mentre il vino viene conservato in botti di legno o acciaio.