Santa Maria delle Nevi. Aperture straordinarie per la chiesa

Sabato prossimo e sabato 16 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare la chiesa di Santa Maria delle Nevi, costruita tra il 1471 e il 1477 per volere di Giovanni Cinughi, primo vescovo di Pienza e membro di una delle più antiche famiglie nobiliari senesi. É dedicata alla Madonna delle Nevi, la Vergine che aveva annunciato la miracolosa nevicata del 5 agosto del 352, suggerendo a Papa Liberio il luogo in cui edificare la basilica romana di Santa Maria Maggiore. La costruzione contribuì a diffondere a Siena il culto per la Madonna delle Nevi, ricordata ancora il 5 agosto di ogni anno con una messa.