Santa Maria della Scala. Nuovo allestimento del percorso tattile

Il Santa Maria della Scala celebra la Giornata nazionale del Braille attraverso il racconto di esperienze di accessibilità ai luoghi dell’arte e al patrimonio storico. Domani la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala ha organizzato ’L’arte a portata di mano’, un pomeriggio per confrontarsi su accessibilità e arte. L’appuntamento è nella Sala Sant’Ansano, dalle 16.30, per parlare de ’L’arte a portata di mano. Il racconto dei rilievi tattili’, con la testimonianza dei docenti e degli studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna che hanno curato il progetto. A seguire saranno illustrati i progetti sull’accessibilità dei ‘bottini di Siena’. A conclusione il presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Siena, Massimo Vita, parlerà di ’Musei e luoghi della cultura accessibili. L’esperienza dell’Uici di Siena’. Per finire la visita al nuovo allestimento della collezione dei rilievi tattili.