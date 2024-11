Santa Anastasia Romana. Parrocchia ortodossa celebra la sua titolare

Celebrata domenica scorsa Santa Anastasia Romana, titolare della parrocchia ortodossa del patriarcato di Costantinopoli in via della Sapienza a Siena. Per l’occasione erano presenti il metropolita Polikarpos e anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice. "Entrambi - racconta il diacono Renato Rossi, responsabile del Servizio per l’ecumenismo – hanno affermato che una sola Pasqua all’anno non ci basta, il mondo ha bisogno di cristiani che testimoniano la propria fede in un mondo lacerato dalle guerre e desideroso di una vita migliore". Il metropolita ha donato un’icona all’arcivescovo.