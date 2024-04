Sanità, l’Asl replica ai sindacati: "Presto lavori di ristrutturazione"

"I lavori di ristrutturazione del presidio di via della Costituzione, a Poggibonsi, saranno avviati nei prossimi mesi ed è confermata per il 2026 l’attivazione della Casa di Comunità Hub, che accoglierà al suo interno tutti i servizi sanitari e sociosanitari previsti, tra i quali gli ambulatori medici, sia della medicina generale che della specialistica. Inoltre, per il lato, al momento inagibile, del presidio che affaccia su via Monte Sabotino, il nostro Dipartimento tecnico sta verificando la fattibilità di possibili ipotesi di intervento per il recupero della struttura". L’Azienda Usl Toscana Sud Est replica al duro intervento di Cgil e Spi Cgil, che hanno parlato senza mezzi termini di "crisi della sanità a Poggibonsi", annunciando tre buone notizie. Non è passata inosservata, dunque, la denuncia delle organizzazioni sindacali dei disagi subiti dalla comunità per il protrarsi della chiusura di un’ala del presidio sanitario di via della Costituzione, fuori uso da un anno per problemi strutturali all’edificio. "In seguito alle segnalazioni di criticità fatte dallo Spi Cgil di Poggibonsi e dalla Cgil Valdelsa- spiega la Direzione del distretto Alta Valdelsa- dobbiamo ricordare che l’inagibilità improvvisa e non prevedibile dei locali che affacciano su via Monte Sabotino ci ha costretto a trovare nell’immediato soluzioni di emergenza.Tutti i servizi, tuttavia, sono stati mantenuti all’interno del territorio comunale di Poggibonsi, ad eccezione dell’ambulatorio odontoiatrico, il cui spostamento richiede per l’operatività di complessi adeguamenti impiantistici. Per questo motivo, è stato potenziato il servizio disponibile su San Gimignano e Colle Val d’Elsa. Per quanto riguarda, infine, il totem nel distretto di via della Costituzione, questo è stato reinstallato e da pochi giorni è di nuovo funzionante. Intanto, è iniziato il conto alla rovescia per la realizzazione del nuovo Pronto soccorso di Campostaggia. A giugno partirà finalmente la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, che dovrebbero iniziare, salvo imprevisti, entro la fine dell’anno. Un Pronto soccorso, quello di Poggibonsi, pensato all’inizio per servire i circa 60mila abitanti dell’Alta Valdelsa, e che oggi ha un bacino di riferimento di oltre 180mila abitanti. Da qui, l’assoluta necessità di un potenziamento.