Sanità e metaverso . La sfida parte da qui

"Capitale della sanità digitale" è il senso del convegno che ha visto ad Abbadia San Salvatore un nutrito gruppo di dirigenti delle Asl interessate al metaverso. L’evento "Sanità territoriale e innovazione digitale: come il metaverso e le nuove tecnologie digitali potranno aiutare la sostenibilità del Sistema Sanitario" si è chiuso con le conclusioni del direttore generale Antonio D’Urso. "Abbadia San Salvatore è stata il centro nazionale della sanità innovativa. Utilizzare gli strumenti digitali per avvicinare il rapporto medico-paziente è un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Ben venga la sperimentazione di questi progetti, pionieristici in ambito sanitario, che potranno aprire nuovi orizzonti. Per la disponibilità dimostrata per la realizzazione di questo evento, voglio ringraziare il Comune di Abbadia San Salvatore". Più volte è stato sottolineato dei qualificati interventi che l’Amiata, la Casa della Comunità di Abbadia San Salvatore, è una tra le prime zone d’Italia ad aver avviato questa sperimentazione che consentirà ai cittadini di avere da casa opti dei contatti che i paziente ha con il medico curante, con gli specialisti.

Massimo Cherubini