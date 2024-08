Sangue, apre a Salceto il nuovo punto prelievi

Dal 19 agosto sarà possibile rivolgersi al nuovo centro prelievi di sangue a Poggibonsi, in via Salceto 91, negli spazi dove ha già sede il servizio di Igiene pubblica e nutrizione della Asl. Il lunedì e il venerdì dalle 7,30 alle 11, dal 19 agosto, dunque, l’apertura del punto prelievi di Poggibonsi, che ha valenza territoriale nel quadro delle prestazioni dell’Asl Toscana Sudest. Dopo la chiusura per ragioni di sicurezza a fine maggio 2023 degli spazi di via della Costituzione lato via Monte Sabotino a Poggibonsi (e in attesa della loro sistemazione all’interno della Casa di Comunità Hub) il servizio territoriale dei prelievi era stato trasferito completamente a Campostaggia. Ora rimane comunque aperto quello nel padiglione ospedaliero, ma a breve entrerà in funzione anche la struttura di Salceto dove sarà possibile effettuare vari esami, con le eccezioni del test della prolattina e della curva da carico. L’accesso al servizio è possibile sul portale zerocode.sanita.toscana.it, chiamando il call center (0577.767676) o recandosi di persona a uno sportello Cup. Una variazione, o meglio un’aggiunta, che sarà senz’altro accolta in modo favorevole dagli utenti.

Paolo Bartalini