San Quirico, tre giorni medievali. Il Quartiere Canneti in festa

Al via la tre giorni medievale a tinte biancazzurre in Val d’Orcia. Nel segno della rievocazione storica e dello spettacolo, con i sapori della cucina medievale e cucina tipica valdorciana, il fascino senza tempo dell’Età di mezzo. Un tuffo nella storia in programma da oggi a domenica 19 a San Quirico d’Orcia, per la 21esima edizione de Il Bianco e l’Azzurro, la kermesse medievale organizzata dal Quartiere di Canneti. La manifestazione è inserita nel programma delle Rievocazioni storiche della Regione Toscana ed ha il patrocinio del Comune di San Quirico d’Orcia. Oggi alle 19 la lettura del proclama del capitano del Quartiere di Canneti. Dalle 20 (in piazzetta di Porta Nuova) cena cannetina, con pici fatti a mano, carne alla brace, vino rosso Orcia. Domani (come domenica) dalla mattina aperta la Taverna del dragone; nel pomeriggio il Trekking urbano medievale e l’esibizione degli arcieri, la sera cena medievale con la commedia ’Agnus Dei’. Domenica la sfida degli arcieri, il pranzo cannetino, il grande spettacolo in piazza.